Golf | Laporta al comando a Tenerife

(Di giovedì 6 maggio 2021) Aincanta Francescoche, con un parziale chiuso in 62 (-9) firma il suo giro più basso in carriera sull’European Tour e vola in testa al Canary Islands Championship. Dopo 18 buche giocate il 30enne di Castellana Grotte (Bari) ha un solo colpo di vantaggio sullo spagnolo Scott Fernandez, secondo con 63 (-8). E non nasconde l’emozione: “E’ stata una di quelle giornata in cui tutto gira per il verso giusto, ad un certo punto ho anche pensato di poter chiudere sotto i 60 colpi ma non sono stato fortunato nelle ultime buche. Comunque sono piuttosto contento per questo inizio di gara“. Dopoil migliore tra gli azzurri è il bresciano Nino Bertasio, 38/o con 68 (-3). Mentre è 74/o (70, -1) il torinese Edoardo Molinari, con Andrea Pavan 93/o (71, par) e protagonista di una prova dai due volti. SportFace.