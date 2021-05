Ftse Mib poco mosso | spread in aumento

(Di giovedì 6 maggio 2021) Chiusura in lieve rialzo per la Borsa di Milano che, dopo una prima parte in solido territorio positivo ha ritracciato, come del resto anche gli altri listini europei, parte dei guadagni. L’ottimismo della prima parte è riconducibile all’andamento della stagione delle trimestrali in Europa: secondo i dati Refinitiv Ibes, finora circa 3 aziende su 4 dello Stoxx 600 hanno battuto le stime. SulMib, che si è fermato a 24.495,07 punti (+0,13%), sono due i titoli protagonisti, con andamenti speculari, della giornata di borsa: UniCredit (+5%) e Telecom Italia (-5,52%). L’ultima trimestrale dell’era-Mustier si è chiusa con un utile netto di 887 milioni di euro, oltre il doppio rispetto alle stime degli analisti. Un anno fa l’istituto di Piazza Gae Aulenti aveva segnato una perdita netta contabile di 2,7 miliardi. La banca di Piazza Gae Aulenti ha inoltre confermato ...

Finiscono in recupero le Borse europee, dopo un lungo passaggio in negativo per l'apertura debole dei mercati americani. A Milano il Ftse Mib chiude a +0,13%. Chiusura positiva anche per Francoforte, Parigi e soprattutto Londra, la migliore con +0,52%. Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari continua il buon momento dei ...