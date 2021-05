Flop Barbara D’Urso, a rischio chiusura anche Domenica Live (Di giovedì 6 maggio 2021) Barbara D’Urso potrebbe abbandonare le reti Mediaset definitivamente. L’indiscrezione sulla chiusura di Domenica Live: Flop di ascolti Sono mesi difficili, a Livello professionale, per quella che è orma l’ex regina… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 6 maggio 2021)potrebbe abbandonare le reti Mediaset definitivamente. L’indiscrezione sulladidi ascolti Sono mesi difficili, allo professionale, per quella che è orma l’ex regina… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su Blog.it.

Advertising

ImpieriFilippo : RT @ImpieriFilippo: Ma non è finita qui, il passo successivo, accennato da qualche settimana, sarebbe arrivato: Barbara D'Urso fuori anche… - ImpieriFilippo : Ma non è finita qui, il passo successivo, accennato da qualche settimana, sarebbe arrivato: Barbara D'Urso fuori an… - MTR29971489 : @carmelitadurso Tutti a dire flop di #domenicalive ma togliendo Mara Venier che è imbattibile in quella fascia, Bar… - MTR29971489 : Basta dire Bdu Flop.Tolta Mara Venier contro cui nessuno in mediaset compete, #domenicalive e Rai1 con la fialdini… - maron_barbara : RT @RadioLiveGP: Ultima domanda della serata!!! Top & Flop Rispondete con #LaNostraF1 -