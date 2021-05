Fdi: Regione Lazio deve contribuire a rilancio Alitalia (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma – “Siamo vicini ai lavoratori di Alitalia fortemente preoccupati per il futuro della nostra compagnia di bandiera alle prese con una crisi industriale che sembra non conoscere mai la parola fine.” “Il loro futuro, alla luce del progetto in atto che prevede un forte ridimensionamento sia in termini di posti di lavoro che come flotta aerea e che farebbe di Alitalia una compagnia non piu’ nazionale, ma territoriale, appare quanto mai precario e incerto.” “Alitalia rischia di scomparire, e con essa migliaia di posti di lavoro, senza pensare che l’Italia perderebbe un asset strategico fondamentale. La Regione Lazio, direttamente interessata dalle ricadute sul territorio che potrebbe avere una compagnia di bandiera ridotta ai minimi termini, non puo’ stare a guardare e deve fare sentire ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma – “Siamo vicini ai lavoratori difortemente preoccupati per il futuro della nostra compagnia di bandiera alle prese con una crisi industriale che sembra non conoscere mai la parola fine.” “Il loro futuro, alla luce del progetto in atto che prevede un forte ridimensionamento sia in termini di posti di lavoro che come flotta aerea e che farebbe diuna compagnia non piu’ nazionale, ma territoriale, appare quanto mai precario e incerto.” “rischia di scomparire, e con essa migliaia di posti di lavoro, senza pensare che l’Italia perderebbe un asset strategico fondamentale. La, direttamente interessata dalle ricadute sul territorio che potrebbe avere una compagnia di bandiera ridotta ai minimi termini, non puo’ stare a guardare efare sentire ...

Advertising

SjoquistJohan : RT @vocedelpatriota: Alitalia: FdI, Regione Lazio non stia a guardare e contribuisca al suo rilancio - vocedelpatriota : Alitalia: FdI, Regione Lazio non stia a guardare e contribuisca al suo rilancio - Gazzettadiroma : Alitalia, Fdi: “La Regione Lazio non stia a guardare, ma contribuisca al rilancio” - AssembleaER : Sanità. Tagliaferri (Fdi): “Regione emani linee di indirizzo per i percorsi post Covid” - AssembleaER : Welfare. Lisei (Fdi): “Ospiti Rsa da un anno senza visite parenti, Regione chiarisca” -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi Regione Reggio Calabria, presentato il coordinamento metropolitano di Gioventù Nazionale Anche il Presidente Regionale Giuseppe Vacalebre si esprime a tal proposito: "In tutta la regione ... Soddisfazione per il nuovo coordinamento anche da parte del Commissario Cittadino di FDI, Denis ...

Zone franche montane in Sicilia, Fdi: 'Pieno sostegno alla proposta di legge' "Con questa legge - ha detto il deputato di FDI Carolina Varchi - si potra' finalmente dare piena attuazione ad una parte dello Statuto della Regione Sicilia, un'occasione storica per affermare il ...

Fdi: Regione Lazio deve contribuire a rilancio Alitalia - RomaDailyNews RomaDailyNews Reggio Calabria, presentato il coordinamento metropolitano di Gioventù Nazionale Il presidente della federazione metropolitana di Gioventù Nazionale di Reggio Calabria Antonio Ciccone rafforza il movimento: presentato il coordinamento metropolitano ...

Perrini (FdI) denuncia la paralisi della sanità regionale Il consigliere regionale esponente di Fratelli d’Italia Renato Perrini è intervenuto sul tema della sanità, denunciando il fatto che all’ospedale Moscati di Taranto, da marzo 2020, e quindi da quattor ...

Anche il Presidente Regionale Giuseppe Vacalebre si esprime a tal proposito: "In tutta la... Soddisfazione per il nuovo coordinamento anche da parte del Commissario Cittadino di, Denis ..."Con questa legge - ha detto il deputato diCarolina Varchi - si potra' finalmente dare piena attuazione ad una parte dello Statuto dellaSicilia, un'occasione storica per affermare il ...Il presidente della federazione metropolitana di Gioventù Nazionale di Reggio Calabria Antonio Ciccone rafforza il movimento: presentato il coordinamento metropolitano ...Il consigliere regionale esponente di Fratelli d’Italia Renato Perrini è intervenuto sul tema della sanità, denunciando il fatto che all’ospedale Moscati di Taranto, da marzo 2020, e quindi da quattor ...