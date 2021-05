Faccia a faccia tra Harmony OS e iOS 14 in video con un inaspettato vantaggio (Di giovedì 6 maggio 2021) Il sistema operativo Harmony OS di Huawei a confronto con la controparte iOS 14 di Apple. Un paragone che potrebbe sembrare azzardato ma che non è per nulla, neanche in questo momento. La nuova soluzione OS verrà lanciata in beta pubblica a giugno, ma oramai la sua versione 2.0 alla terza preview per sviluppatori può essere di certo considerata come la definitiva e dunque adatta ai primi “versus”. In particolare sul social network cinese Weibo, alcuni esperti hanno condiviso diversi confronti video molto interessanti, esattamente come quello presente al termine di questo articolo. Si tratta del primo filmato in assoluto che mette a confronto la versione del sistema operativo Apple con la controparte di Huawei ed è particolarmente significativo notare come la nuova soluzione del produttore cinese alternativa ad Android non sfiguri affatto nei ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Il sistema operativoOS di Huawei a confronto con la controparte iOS 14 di Apple. Un paragone che potrebbe sembrare azzardato ma che non è per nulla, neanche in questo momento. La nuova soluzione OS verrà lanciata in beta pubblica a giugno, ma oramai la sua versione 2.0 alla terza preview per sviluppatori può essere di certo considerata come la definitiva e dunque adatta ai primi “versus”. In particolare sul social network cinese Weibo, alcuni esperti hanno condiviso diversi confrontimolto interessanti, esattamente come quello presente al termine di questo articolo. Si tratta del primo filmato in assoluto che mette a confronto la versione del sistema operativo Apple con la controparte di Huawei ed è particolarmente significativo notare come la nuova soluzione del produttore cinese alternativa ad Android non sfiguri affatto nei ...

Ultime Notizie dalla rete : Faccia faccia Fiorentina, Commisso e la strategia per blindare Vlahovic C'è da dire che Vlahovic non ha chiuso la porta in faccia alla Fiorentina. Anzi, sente di dovere molto sia alla città che al presidente. Però vuole garanzie. La sensazione è che almeno per un altro ...

Recovery, addio al progetto rete unica? Nel Pnnr la distanza su Open Fiber - Tim Ora si attende che il governo faccia chiarezza sui questo punto anche se in prima battuta ha deciso di non commentare . Intanto, in Borsa si fanno sentire gli effetti: al suono della campanella il ...

"Si faccia chiarezza sulle responsabilità" LA NAZIONE Maledetta Politica. Rai e politica, una professione di Fedez La vicenda del cantante Fedez ha tenuto la scena per due giorni e oltre, su giornali, televisione, web, radio, finendo per far accantonare tutti gli altri temi che l’agenda politica, istituzionale, ...

Inter, si riavvicina il rinnovo di Lautaro: a breve summit con il nuovo agente, le cifre Lo scudetto è in cassa forte, la testa è già al futuro. Un futuro che fa rima con mercato: acquisti, sì, ma anche e soprattutto rinnovi. L'Inter neo-campione d'Italia progetta già la stagione che verr ...

