Empoli | Dionisi | «In Serie A mi piacerebbe sfidare Allegri»

(Di giovedì 6 maggio 2021) Alessio, tecnico dell', ha parlato alla Gazzetta dello Sport dopo la promozione dei toscani: le sue parole Alessio, tecnico dell', ha parlato alla Gazzetta dello Sport dopo la promozione dei toscani. Le sue parole. PREDECESSORI ALL'– «Quando sono arrivato mi hanno parlato di loro. Meno male che ero seduto, mi tremavano le gambe. Sarri, Giampaolo, Spalletti… Li stimo tanto, non li conosco, ma non mi paragonero? mai a loro». SQUADRA – «Chi veniva a vedere le partite notava una squadra che giocava da… squadra. Gli addetti ai lavori competenti notano queste cose. Logico che i risultati colpiscono, ma bisogna anche andare oltre. E comunque non ho mai avuto squadre costruite per vincere.? L'sì, il problema è che veniva da una ...

Salernitana -1 (ore 14) La squadra di Castori viene dall'incredibile successo esterno ... Dall'altra parte c'è la squadra diche viene dal successo casalingo contro il Cosenza che è ...ALLENATORE NAPOLI - 'lo vedo all'. Se Spalletti o Sarri arrivano a Napoli sono contento per loro e per il Napoli. Se De Laurentiis chiamasse perstavolta gli direi di no, credo ...CORSI EMPOLI DIONISI – Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato una lunga e interessante intervista a Tuttosport, soffermandosi in particolare sulla promozione in Serie A.Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Paolo Del Genio ha fatto una sua personalissima classifica su tre nomi accostati al club di De Laurentiis.