Covid Piemonte, oggi 903 contagi e 18 morti: bollettino 6 maggio (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono 903 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte, secondo la tabella del bollettino di oggi, 6 maggio. Registrati inoltre altri 18 morti. L’Unita’ di Crisi della Regione ha comunicato 903 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 66 dopo test antigenico), pari al 4,1% di 22.010 tamponi eseguiti, di cui 11.641 antigenici. Dei 903 nuovi casi, gli asintomatici sono 337 (37,3%). I casi sono 88 di screening, 547 contatti di caso, 268 con indagine in corso, 10 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 143 in ambito scolastico e 750 tra la popolazione generale. I ricoverati in terapia intensiva sono 162 (- 13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.820 (- 76 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.075. I ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono 903 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi, 6. Registrati inoltre altri 18. L’Unita’ di Crisi della Regione ha comunicato 903 nuovi casi di persone risultate positive al-19 (di cui 66 dopo test antigenico), pari al 4,1% di 22.010 tamponi eseguiti, di cui 11.641 antigenici. Dei 903 nuovi casi, gli asintomatici sono 337 (37,3%). I casi sono 88 di screening, 547 contatti di caso, 268 con indagine in corso, 10 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 143 in ambito scolastico e 750 tra la popolazione generale. I ricoverati in terapia intensiva sono 162 (- 13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.820 (- 76 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.075. I ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Aperitivi negazionisti, sigilli alla 'Torteria' di Chivasso #ANSA - SkyTG24 : Covid, primi due casi di variante indiana in Piemonte - regionepiemonte : Domani sul portale - francodeandrea : Ora ho capito perché a Milano in Piazza Duomo non è intervenuto nessuno. Per fermare 30.000 tifosi ci sarebbero vol… - Leonard48598239 : @titina_q L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 903 nuovi casi di persone risultate positive al Cov… -