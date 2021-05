Covid, “in prima ondata morto 1 ricoverato su 6” (Di giovedì 6 maggio 2021) “Sul totale dei pazienti ospedalizzati durante la prima ondata” di Covid, “uno su 6 è deceduto durante il ricovero”. Lo riferisce la Simi (Società italiana di medicina interna), comunicando i risultati di uno studio che indica gli elementi ‘spia’ di una probabile evoluzione negativa di Covid. Il lavoro, pubblicato su ‘Internal and Emergency Medicine’, è stato condotto su oltre 3mila pazienti infettati dal coronavirus Sars-CoV-2 e ricoverati nei reparti di Medicina interna di 41 grandi ospedali italiani nel corso della prima ondata epidemica. Quando cioè l’Italia, ricordano gli esperti, ha avuto il secondo maggior numero di casi Covid al mondo dopo la Cina e un tasso di mortalità fra i più elevati. “Il tasso di mortalità, generalmente più alto nei maschi che nelle ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 maggio 2021) “Sul totale dei pazienti ospedalizzati durante la” di, “uno su 6 è deceduto durante il ricovero”. Lo riferisce la Simi (Società italiana di medicina interna), comunicando i risultati di uno studio che indica gli elementi ‘spia’ di una probabile evoluzione negativa di. Il lavoro, pubblicato su ‘Internal and Emergency Medicine’, è stato condotto su oltre 3mila pazienti infettati dal coronavirus Sars-CoV-2 e ricoverati nei reparti di Medicina interna di 41 grandi ospedali italiani nel corso dellaepidemica. Quando cioè l’Italia, ricordano gli esperti, ha avuto il secondo maggior numero di casial mondo dopo la Cina e un tasso di mortalità fra i più elevati. “Il tasso di mortalità, generalmente più alto nei maschi che nelle ...

