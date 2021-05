Coronavirus | Loris Dominissini ricoverato d’urgenza in ospedale

Advertising

loris_assi : RT @bad_scientists: A CHE SERVE IL VACCINO? Guardate questo grafico dall'ultimo report ISS. La linea rossa rappresenta il personale sanit… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Loris

Notizie.it

Gadda Grazie per aver letto questo articolo... Da 15 anni Estense.com offre una informazione ... Ora la crisi che deriva dalla pandemiacoinvolge di rimando anche noi. Il lavoro che ...... dove tra marzo e aprile del 2020 sono morte seimila persone a causa del. Una ... spazio anche a 'Daniela' di Roberto Merlino; 'Il banditore' di Parsifal Reparato, 'Io sono Matteo' di...Secondo quanto riporta Gazzetta.it, Loris Dominissini è ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per Covid-19 e sarebbe in fin di vita.L'ex calciatore giallorosso Loris Dominissini è ricoverato da diversi giorni in condizioni molto serie e preoccupanti a causa del Covid-19 all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Lo ripo ...