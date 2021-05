Coppa Italia | lo sponsor della finale sarà una piattaforma di criptovalute

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tramite una nota ufficiale, la Lega Serie A ha annunciato che laizzata da Crypto.com. Si trattaprima volta in assoluto che un’azienda di criptovaluta faccia un contratto diizzazione per una lega calcistica. L’accordo prevede una partnership per ladidel 19 maggio al Mapei Stadium tra Juventus e Atalanta. “Lega Serie A è orgogliosa di essere la prima Lega calcistica a siglare un contratto diizzazione con unadie NFT.” Foto: Sito Lega A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AleAntinelli : Guardiamo la Coppa d'Inghilterra e ogni anno ripetiamo quanto sia unica è bella. Poi riserviamo la Coppa Italia solo a squadre di A e B. - MarcoBellinazzo : Sempre nel solco il 'calcio è del popolo' il Consiglio della @SerieA ha appena deciso il nuovo format della Coppa I… - LegaProOfficial : La #SerieA esclude le squadre di #LegaPro dalla #CoppaItalia, pres. #Ghirelli: 'Espressione di una concezione elita…

'La nuova formula della? L'ho letta ieri sull'agenzia. Mi era stato detto una settimana fa: dobbiamo parlare di, ho risposto parliamone, e poi l'ho letta ieri. Il calcio è in un periodo di riforme e ...Nella stagione 2017/2018 si trasferisce a Sassuolo, con cui conquista promozione in Serie A2 e ladi categoria nella stagione successiva. Con la Nazionale femminile Juniores si laurea ...La Serie A 2021/22 comincerà ufficialmente il prossimo 22 agosto, con conclusione fissata il 22 maggio 2022. Roma a a caccia dell'impresa in Europa League. Marconi squalificato per… Leggi ...“La nuova formula della Coppa Italia? L’ho letta ieri sull’agenzia. Mi era stato detto una settimana fa: dobbiamo parlare di Coppa Italia, ho risposto parliamone, e poi l’ho letta ieri. Il calcio è in ...