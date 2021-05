Congo | stato d’assedio per Nord Kivu e Ituri | dove è stato ucciso Attanasio | “situazione inaccettabile” causata da gruppi armati

Leggi su cityroma

(Di giovedì 6 maggio 2021) Le due provincelesi dele dell’saranno ina partire dal 6 maggio e per la durata di un mese, prorogabile: la zona più instabile della Repubblica Democratica del, propriosono stati uccisi il nostro ambasciatore Luca, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo, sarà sottoposta dunque a misure inedite. La decisione senza precedenti era stata annunciata dal presidente Félix Tshisekedi la notte fra il 30 aprile e il 1 maggio, al termine del primo consiglio dei ministri del nuovo governo. Ma ancora non se ne conoscevano i contorni: lo, infatti, non è mai ...