Concertone | Di Mare accusa Fedez | «Ha manipolato i fatti Quello che dice è falso La Rai si aspetta le scuse»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 6 maggio 2021) Franco DiIl casoapproda in commissione di Vigilanza Rai, con l’intervento del direttore di Rai 3, Franco Di, che respinge ognie contrattacca il rapper, reo a suo dire di una “manipolazione per alterare il senso delle cose“. La sua posizione, al pari di quella dell’ad Fabrizio Salini, è netta: “Si tratta di una polemica basata sulla manipolazione dei, che avrebbe dovuto dimostrare nelle intenzioni dell’autore l’esistenza di una censura che non c’è mai stata. La Rai non ha chiesto il testo diche luiDi, ribadendo dunque che nessuno della TV di Stato avrebbe chiesto adi edulcorare i contenuti del suo ...