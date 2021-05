Coca - Cola introduce le bottiglie 100% in plastica riciclata (Di giovedì 6 maggio 2021) Coca - Cola introduce sul mercato italiano le nuove bottiglie realizzate con il 100% di plastica riciclata (rPET), completamente utilizzabili, che saranno utilizzate anche per gli altri marchi dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021)sul mercato italiano le nuoverealizzate con ildi(rPET), completamente utilizzabili, che saranno utilizzate anche per gli altri marchi dell'...

Advertising

foodaffairs_it : Sostenibilità. Coca Cola lancia la nuova bottiglia in plastica riciclata. Nel 2021 il gruppo triplica i quantitativ… - sherpa810 : @FeliceAquila @b_baolo @Guglielmo_Totti Anche a questa, diciamo, aberrazione che rende la Coca cola preferibile al… - fisco24_info : Coca-Cola introduce le bottiglie 100% in plastica riciclata: Anche per Fanta, Sprite e FuzeTea - AnsaLombardia : Coca-Cola introduce le bottiglie 100% in plastica riciclata. Anche per Fanta, Sprite e FuzeTea | #ANSA - AnsaLombardia : Coca-Cola, ecco la nuova bottiglia 100% plastica riciclata. Sul mercato italiano, nei prossimi mesi gli atri marchi… -