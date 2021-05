Cecilia Rodriguez su Ignazio Moser: “Sono prontissima a metter su famiglia con lui” (Di giovedì 6 maggio 2021) Cecilia Rodriguez è stata ospite de Il Punto Z mercoledì 5 maggio e ha parlato a ruota libera dell’esperienza del suo compagno, Ignazio Moser, all’Isola dei Famosi, ma anche della loro relazione. “La prima cosa che gli ho detto: non farmi fare delle brutte figure” ha esordito la modella parlando con Tommaso Zorzi, per poi sottolineare: “Tutti dicono che al Grande Fratello Vip è uscito come il playboy, all’Isola potrà uscire per quello che è”. In seguito, la Rodriguez ha spiegato di aver constatato che alcune naufraghe Sono interessate al suo fidanzato ed è stata protagonista di una gaffe che sta facendo già il giro del Web. Quando Zorzi le ha domandato a quale naufraga potrebbe essere interessato Moser, lei ha risposto: “Vera Gemma? Beh, lui se n’è fatte così tante ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021)è stata ospite de Il Punto Z mercoledì 5 maggio e ha parlato a ruota libera dell’esperienza del suo compagno,, all’Isola dei Famosi, ma anche della loro relazione. “La prima cosa che gli ho detto: non farmi fare delle brutte figure” ha esordito la modella parlando con Tommaso Zorzi, per poi sottolineare: “Tutti dicono che al Grande Fratello Vip è uscito come il playboy, all’Isola potrà uscire per quello che è”. In seguito, laha spiegato di aver constatato che alcune naufragheinteressate al suo fidanzato ed è stata protagonista di una gaffe che sta facendo già il giro del Web. Quando Zorzi le ha domandato a quale naufraga potrebbe essere interessato, lei ha risposto: “Vera Gemma? Beh, lui se n’è fatte così tante ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Avremo l'onore di avere con noi anche Cecilia Rodriguez ?? #Isola - Novella_2000 : Andrea Iannone smentisce Cecilia Rodriguez, sua ex cognata: “Non ho mai avuto il numero di Giulia Salemi” - verogossipnews : Andrea Iannone dopo le accuse fatte ieri da Cecilia Rodriguez ai Danni di Giulia Salemi prende le difese dell'influ… - _eliisaa___ : RT @lovegoriferita: rodriguez che fanno il 22% grazie a Tommaso Zorzi. Lui che per una puntata di un ora con Cecilia Rodriguez ha fatto sco… - Giulietta_17 : RT @lovegoriferita: rodriguez che fanno il 22% grazie a Tommaso Zorzi. Lui che per una puntata di un ora con Cecilia Rodriguez ha fatto sco… -