Case di riposo in rosso | il virus ha dissanguato i bilanci

(Di giovedì 6 maggio 2021) Solo nella prima ondata della pandemia sono stati registrati 279 decessi per Covid. Un dato enorme per le 19di- famiglia del Lodigiano. Si tratta di circa il 18% degli ospiti, il ...

Advertising

vaticannews_it : #28aprile #COVID19 #santegidio anziani in “eterna zona rossa”: un'indagine della Comunità rivela la realtà di molte… - amnestyitalia : Mentre il resto del paese si avvia alla riapertura, la maggioranza delle strutture sociosanitarie per persone anzia… - folucar : RT @GenCar5: La lezione di #Madrid è sinistra. Puoi fare una strage vera nelle case di riposo, ma se poi ti proclami paladina della “birret… - FogliFabiana : RT @GenCar5: La lezione di #Madrid è sinistra. Puoi fare una strage vera nelle case di riposo, ma se poi ti proclami paladina della “birret… - Marilen97832318 : RT @GenCar5: La lezione di #Madrid è sinistra. Puoi fare una strage vera nelle case di riposo, ma se poi ti proclami paladina della “birret… -

Ultime Notizie dalla rete : Case riposo

Corriere della Sera

Gianluigi Pirazzoli interviene sulla riapertura proprio di questi giorni da parte di alcune RSA, CRA edidel bolognese, sebbene ad oggi manchi una direttiva regionale " ancora meglio se ...Solo nella prima ondata della pandemia sono stati registrati 279 decessi per Covid. Un dato enorme per le 19di- famiglia del Lodigiano. Si tratta di circa il 18% degli ospiti, il triplo della mortalità registrata gli altri anni. Oggi nelle Rsa del territorio la situazione è completamente ...Martedì un mezzo del Tpl è stato prima parcheggiato all’esterno della chiesa di Santa Maria della Presentazione, in via di Torrevecchia a Primavalle, poi ha partecipato al corteo funebre di un uomo di ...Era al suo primo giorno di tirocinio in una casa di riposo altivole Il violento schianto contro il muretto in cemento di un fosso tombato e l’auto che prende fuoco. I sogni della 19enne Elisa ...