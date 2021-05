Biancaneve, e il rischio dell’informazione avvelenata. L’analisi di Carone (Di giovedì 6 maggio 2021) A un osservatore non particolarmente abituato a seguire la polemichetta del giorno, ieri, potrà essere sembrato bizzarro uno dei tweet di Matteo Salvini, leader della Lega, che recitava “Alla faccia di censura e stupidità, viva #Biancaneve, il Principe Azzurro e il loro bacio, viva le fiabe, il sorriso e la libertà!”. Oltre al contenuto, a far sorgere qualche domanda al nostro sarà stato anche il seguito di quel tweet: oltre 1000 mi piace, 170 retweet, e decine di risposte. In effetti, in mezzo a diverse invettive contro il coprifuoco – contro Sala – contro chi attacca Pio e Amedeo – contro Fedez – contro qualsiasi cosa respiri, cosa c’entra quel contenuto con la foto del celebre bacio tra Biancaneve e il Principe Azzurro? La risposta è fatta, e no: non è la figlia del leader della Lega ad aver premuto il tasto pubblica. Bensì, questo tweet apre al ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 maggio 2021) A un osservatore non particolarmente abituato a seguire la polemichetta del giorno, ieri, potrà essere sembrato bizzarro uno dei tweet di Matteo Salvini, leader della Lega, che recitava “Alla faccia di censura e stupidità, viva #, il Principe Azzurro e il loro bacio, viva le fiabe, il sorriso e la libertà!”. Oltre al contenuto, a far sorgere qualche domanda al nostro sarà stato anche il seguito di quel tweet: oltre 1000 mi piace, 170 retweet, e decine di risposte. In effetti, in mezzo a diverse invettive contro il coprifuoco – contro Sala – contro chi attacca Pio e Amedeo – contro Fedez – contro qualsiasi cosa respiri, cosa c’entra quel contenuto con la foto del celebre bacio trae il Principe Azzurro? La risposta è fatta, e no: non è la figlia del leader della Lega ad aver premuto il tasto pubblica. Bensì, questo tweet apre al ...

