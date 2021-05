Altro addio a Civico22, Tecce: “Capovolta volontà dell’assemblea” (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ancora un addio a Civico22. A lasciare il movimento è Giuseppe Tecce (già presidente del Consorzio Asis e consigliere provinciale di Confcooperative Benevento) che ha affidato a una missiva – indirizzata agli organismi dirigenti e agli attivisti – le ragioni della sua scelta: “Cari amici di Civico 22, a malincuore, questa sera mi vedo costretto a rassegnare le mie dimissioni dall’associazione e da ogni percorso intrapreso. Il cammino si era avviato sotto i migliori auspici ed avevo subito riposto le mie speranze in un gruppo, che, almeno all’apparenza, mi dava l’idea di essere coeso ed affiatato. Poi c’è la stata la scuola di politica, un bella iniziativa, della quale ho condiviso l’impostazione, ma non l’accento che troppo spesso è stato messo sull’appartenenza cattolica. Ma non questo è stato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ancora un. A lasciare il movimento è Giuseppe(già presidente del Consorzio Asis e consigliere provinciale di Confcooperative Benevento) che ha affidato a una missiva – indirizzata agli organismi dirigenti e agli attivisti – le ragioni della sua scelta: “Cari amici di Civico 22, a malincuore, questa sera mi vedo costretto a rassegnare le mie dimissioni dall’associazione e da ogni percorso intrapreso. Il cammino si era avviato sotto i migliori auspici ed avevo subito riposto le mie speranze in un gruppo, che, almeno all’apparenza, mi dava l’idea di essere coeso ed affiatato. Poi c’è la stata la scuola di politica, un bella iniziativa, della quale ho condiviso l’impostazione, ma non l’accento che troppo spesso è stato messo sull’appartenenza cattolica. Ma non questo è stato ...

