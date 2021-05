Addio Pietro Nardiello | te ne sei andato in un giorno speciale

(Di venerdì 7 maggio 2021) Di Olga Chieffi Ci sono delle date, delle coincidenze cui si stenta a credere, forse non vi si vuole, ma, sicuramente, lasciano pensare. Ieri sera è giunta la ferale notizia della scomparsa del giornalista. Ricoverato presso il Covid Center di Santa Maria Capua Vetere, aveva collaborato con diverse testate, tra cui Articolo 21 e Repubblica, pubblicando inchieste sui beni confiscati, unitamente a tanta letteratura sportiva, oltre ad aggiudicarsi con l’antologia “Strozzateci tutti” il premio giornalistico “Paolo Giuntella” nel 2010, un intenso romanzo “Un sogno meraviglioso”, che racconta di una vacanza estiva nella perla dello Jonio, Soverato, in provincia di Catanzaro, e in quel campeggio, “Le Giare”, travolto da un’alluvione la notte tra il 9 e il 10 settembre del 2000, e “Il festival a casa del boss”, e ancora abile curatore della ...

Salerno. Ha lottato per giorni, ma alla fine il Covid ha avuto la meglio. Non ce l'ha fatta Pietro Nardiello, 48 anni, giornalista, scrittore e tifoso della Salernitana. Era ricoverato da diversi giorni al Covid Center di Santa Maria Capua Vetere. In un ultimo messaggio, pubblicato lo scorso ...