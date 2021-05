Vaccini a rilento in Irpinia, la Lega interroga De Luca: “Aree interne penalizzate” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn merito alle numerose notizie riportate dagli organi di stampa circa i ritardi e i disservizi Legati alle procedure di vaccinazione nella provincia di Avellino, la Lega, attraverso il capogruppo in Consiglio regionale Gianpiero Zinzi, componente della Commissione Sanità, ha presentato interrogazione circa “Chiarimenti urgenti sulle procedure di vaccinazione in Provincia di Avellino”. A darne notizia è il senatore Ugo Grassi, responsabile provinciale della Lega che ha provveduto a segnalare la necessità di chiarezza riguardo agli strumenti che la Regione Campania intende adottare. “Con specifico riferimento alla campagna vaccinale in corso nella Provincia di Avellino, notizie di stampa di Giovedì 29 aprile u.s., emergono numerose criticità Legate ad una campagna vaccinale in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn merito alle numerose notizie riportate dagli organi di stampa circa i ritardi e i disserviziti alle procedure di vaccinazione nella provincia di Avellino, la, attraverso il capogruppo in Consiglio regionale Gianpiero Zinzi, componente della Commissione Sanità, ha presentatozione circa “Chiarimenti urgenti sulle procedure di vaccinazione in Provincia di Avellino”. A darne notizia è il senatore Ugo Grassi, responsabile provinciale dellache ha provveduto a segnalare la necessità di chiarezza riguardo agli strumenti che la Regione Campania intende adottare. “Con specifico riferimento alla campagna vaccinale in corso nella Provincia di Avellino, notizie di stampa di Giovedì 29 aprile u.s., emergono numerose criticitàte ad una campagna vaccinale in ...

