Ultime Notizie Roma del 05-05-2021 ore 20:10 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno emergenza covid raccontiamo in due settimane di completare la vaccinazione delle categorie più fragili poi non c'è il ministro degli affari regionali Mariastella Gelmini incontro con i sindaci delle isole minori è stata l'occasione per ribadire il rispetto assoluto delle priorità vaccinali categorie fragili over 80 ma la campagna prosegue spedita 15 milioni di Italiani hanno avuto almeno una dose di vaccino a concludi Gelmini dobbiamo correre tutti la stessa direzione registrate di Londra il ministro degli altri Luigi Di Maio ribadisce gli omologhi che l'Italia sta lavorando per accogliere turisti stranieri in totale sicurezza stiamo riaprendo con l'obiettivo di far ripartire il turismo è l'economia scrive Di Maio Facebook dobbiamo sostenere il settore ...

