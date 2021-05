Ultime Notizie Roma del 05-05-2021 ore 17:10 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano andiamo a Londra in apertura l’Italia scrive il ministro degli Esteri Di Maio su Facebook è pronta lavoriamo per superare totalmente il coprifuoco ma non abbassiamo la guardia stiamo riprendo con l’obiettivo di fare il turismo è l’economia dobbiamo sostenere aggiunge il settore turistico commercianti ristoratori dobbiamo fare impresa e creare lavoro poi Di Maio al G7 ribadisce di omologhi stiamo lavorando per accogliere i turisti stranieri in Italia in totale sicurezza la cronaca un altro morto in fabbrica questa mattina dopo quello della giovane Luana in Toscana il 3 maggio scorso Mat 1 paio di 49 anni rimasto schiacciato dalla presa industriale all’interno di una fabbrica di Busto Arsizio questa mattina trasportato d’urgenza in ospedale a Legnano in gravi condizioni I ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 maggio 2021)dailynews radiogiornale con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano andiamo a Londra in apertura l’Italia scrive il ministro degli Esteri Di Maio su Facebook è pronta lavoriamo per superare totalmente il coprifuoco ma non abbassiamo la guardia stiamo riprendo con l’obiettivo di fare il turismo è l’economia dobbiamo sostenere aggiunge il settore turistico commercianti ristoratori dobbiamo fare impresa e creare lavoro poi Di Maio al G7 ribadisce di omologhi stiamo lavorando per accogliere i turisti stranieri in Italia in totale sicurezza la cronaca un altro morto in fabbrica questa mattina dopo quello della giovane Luana in Toscana il 3 maggio scorso Mat 1 paio di 49 anni rimasto schiacciato dalla presa industriale all’interno di una fabbrica di Busto Arsizio questa mattina trasportato d’urgenza in ospedale a Legnano in gravi condizioni I ...

Corriere : Sicilia, record di dosi non somministrate: «Non possiamo convincere chi non vuole» - fanpage : 6 passeggeri positivi al Covid del volo proveniente dall'India. - Agenzia_Ansa : L'India ha registrato l'ennesimo record negativo nell'emergenza coronavirus: sono 3.780 le persone morte nelle ulti… - grmnsnxxxco : RT @Corriere: Sicilia, record di dosi non somministrate: «Non possiamo convincere chi non vuole» - aboccadaverita : RT @corgiallorosso: #IBANEZ: “Nel calcio nulla è impossibile: vogliamo la rimonta” -