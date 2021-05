rep_firenze : Corruzione all'Anas, tre condanne: 'tangenti al 3% per i lavori' [aggiornamento delle 21:21] - FirenzePost : Tangenti Anas Toscana: tre condanne e quattro assoluzioni - AnsaToscana : Corruzione, tangenti 3% lavori Anas Toscana, 3 condanne. Anche capo compartimento. 4 patteggiamenti e 2 rinvii a gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tangenti Anas

Agenzia ANSA

Sempre il gup Mancuso ha poi disposto il rinvio a giudizio per Maria Mastandrea, moglie del capo CompartimentoMazzeo e accusata di falsa testimonianza, e per Carmelo Carrara, imputato per ......carreggiata in numerosi tratti del percorso e la realizzazione di varianti adiacenti el'... "Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai vertici regionali e nazionali diper l'...Gli ex vertici del compartimento regionale Anas avrebbero percepito mediamente il 3% delle commesse affidate a ditte private condanne tangenti anas ...Tre condanne e quattro assoluzioni nel processo in abbreviato nato dall'inchiesta della pm Giuseppina Mione per corruzione sui lavori Anas in Toscana, nella quale è emerso che gli ex vertici del compa ...