Supporto 5G Iliad per gli iPhone 12 | ancora tagliati fuori tanti Android

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Una buona e una cattiva notizia per ildel 5Gsugli smartphone di ultima generazione. Mentre gli utenti Apple sorridono finalmente all’ultima mossa dell’operatore mobile, purtroppo per troppi utentil’attesa continua (e per questi si intendono i possessori soprattutto di numerosi e costosi top di gamma). La buona notizia Prima l’aspetto positivo venutonelle ultime ore. Gli12 lanciati lo scorso autunno ottengono, finalmente, ildel 5G. Da questo momento in poi, chi si trova in un’area geografica coperta dalla tecnologia di navigazione super veloce, potrà godere del servizio anche con SIM del vettore mobile. Il pacchetto dati a disposizione dipenderà dal contratto sottoscritto con il vettore, questo è ...

Insomma,per ora preferisce non sbottonarsi troppo, anche se è evidente che l' offerta residenziale avrà bisogno di uninformativo più articolato rispetto a quello mobile. ...A che punto siamo con ildel 5Gper iPhone e smartphone Android? Molti possessori di dispositivi di ultima generazione che potrebbero navigare in internet a velocità decisamente maggiorata rispetto al 4G ...Le promozioni Passa a TIM più convenienti di Maggio per i clienti Iliad che scelgono di cambiare gestore. Le offerte del mese per chi chiede la portabilità ...Iliad sta per esordire nel segmento fisso in Italia: l'ultima conferma giunge dalla lista degli operatori accreditati al bonus 500 Euro per Internet e PC.