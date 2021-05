Serena Bortone sposata, fidanzata o single? Sciogliamo il mistero sul suo privato (Di mercoledì 5 maggio 2021) single, sposata o impegnata? Serena Bortone, giornalista e conduttrice tv di successo, al timone di “Oggi è un altro giorno”, nota soprattutto per aver ideato il programma “Agorà”, in onda su Rai Tre, è tra i volti più amati dal grande pubblico. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata. leggi anche l’articolo —> Carlo Conti imbarazza Serena Bortone, allusioni sulle sue “misure”: «Bella figura» Serena Bortone si è lasciata andare a confidenze sulla propria sfera privata durante l’ultima puntata del 2020 di “Oggi è un altro giorno”, appuntamento quotidiano di Raiuno. La conduttrice, complice la presenza di Simon and the stars che ha fatto una previsione sull’oroscopo 2021, aveva confidato di essere single. Nata l’8 settembre ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 5 maggio 2021)o impegnata?, giornalista e conduttrice tv di successo, al timone di “Oggi è un altro giorno”, nota soprattutto per aver ideato il programma “Agorà”, in onda su Rai Tre, è tra i volti più amati dal grande pubblico. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata. leggi anche l’articolo —> Carlo Conti imbarazza, allusioni sulle sue “misure”: «Bella figura»si è lasciata andare a confidenze sulla propria sfera privata durante l’ultima puntata del 2020 di “Oggi è un altro giorno”, appuntamento quotidiano di Raiuno. La conduttrice, complice la presenza di Simon and the stars che ha fatto una previsione sull’oroscopo 2021, aveva confidato di essere. Nata l’8 settembre ...

BARTON8799 : RT @quelliche_rai2: La nostra Serena Bortone si sta preparando alla Pasqua in maniera del tutto insolita: con calma ??????? @barbaraforia h… - IlariaMacchi82 : Oggi è un altro giorno, ospiti Greta Scarano e Massimo Dapporto - CorriereUmbria : Oggi è un altro giorno, 3 maggio su Rai1. Gli ospiti di Serena Bortone: Massimo Dapporto e Greta Scarano… - gaetano_barbati : E ovviamente portarla da Serena Bortone a insegnarle un po' di savoir-faire femminile. - BaritaliaNews : Oggi è un altro giorno, Serena Bortone durissima con l’ospite “ma non stai …”, gelo in studio -