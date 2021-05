Scuole Piemonte, aumento studenti in quarantena: oltre 1600 la scorsa settimana. Anief, “Non abbassare la guardia” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Anief Piemonte ha elaborato i dati del monitoraggio Covid-19 nel secondo grado provenienti settimanalmente dall’Ufficio Scolastico Regionale. Dopo il rientro in presenza si è registrato un balzo in avanti degli alunni in quarantena. Marco Giordano (Anief Piemonte): è un segnale da non sottovalutare, vietato abbassare la guardia. Servono dati aggiornati anche per il primo ciclo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 maggio 2021)ha elaborato i dati del monitoraggio Covid-19 nel secondo grado provenientilmente dall’Ufficio Scolastico Regionale. Dopo il rientro in presenza si è registrato un balzo in avanti degli alunni in. Marco Giordano (): è un segnale da non sottovalutare, vietatola. Servono dati aggiornati anche per il primo ciclo. L'articolo .

