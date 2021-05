Rai, Di Mare “Fedez ha manipolato i fatti” (Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo qui per fare chiarezza su una vicenda che ha creato molte polemiche e molto rumore ma che è basata sulla manipolazione dei fatti e che nelle intenzioni di chi l'ha orchestrata avrebbe dovuto dimostrare una censura che non c'è mai stata. Fa male perchè questa manipolazione ha ottenuto l'effetto desiderato di gettare discredito sul Servizio Pubblico”. Così Franco Di Mare, direttore di Rai Tre durante la sua audizione in Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sul caso Fedez per il Concertone del primo maggio.“Fedez ha alterato i fatti pubblicando un testo manipolato della telefonata avvenuta tra lui e altri personaggi, quali conduttori del Concertone, il responsabile di ICompany Massimo Bonelli e Ilaria ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo qui per fare chiarezza su una vicenda che ha creato molte polemiche e molto rumore ma che è basata sulla manipolazione deie che nelle intenzioni di chi l'ha orchestrata avrebbe dovuto dimostrare una censura che non c'è mai stata. Fa male perchè questa manipolazione ha ottenuto l'effetto desiderato di gettare discredito sul Servizio Pubblico”. Così Franco Di, direttore di Rai Tre durante la sua audizione in Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sul casoper il Concertone del primo maggio.“ha alterato ipubblicando un testodella telefonata avvenuta tra lui e altri personaggi, quali conduttori del Concertone, il responsabile di ICompany Massimo Bonelli e Ilaria ...

