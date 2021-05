Prato | aperta un’inchiesta sulla morte della 22enne in fabbrica | due indagati

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il 118 ieri, 4 maggio 2021, aveva ricevuto una chiamata da Montemurlo. I soccorritori hanno trovato una ragazza morta in. Si trattava di Luana d’Orazio, una giovane madre di 22 anni. Il macchinario in cui la ragazza è rimasta incastrata è un orditoio, adesso sotto sequestro per delle verifiche sui dispositivi di sicurezza. La procura diintanto ha apertodi Luana. Ragazza morta in: dueGli inquirenti stanno ancora cercando di capire come sia avvenuto il tragico incidente. Un uomo stava lavorando con la giovane e ha affermato di non aver sentito grida, si è girato e la ragazza era già morta. La procura diha deciso di procedere con gli accertamenti tecnici e con la valutazione del ...