Pfizer | Canada dà via libera a vaccinazione per 12-15enni

Il Canada ha autorizzato l'uso del vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech per i ragazzi di età compresa tra 12 e 15 anni. È il primo Paese a dare il via libera per questa fascia di età, riporta la 'Bbc' online. L'annuncio della decisione è arrivato dal ministero della Salute canadese, che ha spiegato come la decisione si sia basata sui dati degli studi clinici di fase 3 sui bambini di quell'età. "Il dipartimento ha stabilito che questo vaccino è sicuro ed efficace se usato in questa fascia più giovane", ha detto un consigliere del ministero. Il Canada ha registrato oltre 1,2 milioni di casi di coronavirus e circa il 20% di questi si è verificato in persone di età inferiore ai 19 anni. Il rischio che i bambini si ammalino gravemente o muoiano con Covid-19 è minimo, ma l'obiettivo della vaccinazione

