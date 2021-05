Pass verde nazionale dal 16 maggio. E anche il coprifuoco sarà spostato (Di mercoledì 5 maggio 2021) Porte aperte per il turismo. Restate in Italia italiani, venite in Italia stranieri. È l’appello lanciato dal premier Draghi ai ministri del G20 del turismo: «È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia, non vediamo l’ora di accogliervi di nuovo». Per farlo però devono cadere alcune delle limitazioni e delle regole ancora in vigore e che bloccano di fatto molti spostamenti. Senza questi vincoli si può far ripartire il settore chiave del turismo, anche grazie al fatto che la campagna vaccinale sta ora andando velocemente. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 maggio 2021) Porte aperte per il turismo. Restate in Italia italiani, venite in Italia stranieri. È l’appello lanciato dal premier Draghi ai ministri del G20 del turismo: «È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia, non vediamo l’ora di accogliervi di nuovo». Per farlo però devono cadere alcune delle limitazioni e delle regole ancora in vigore e che bloccano di fatto molti spostamenti. Senza questi vincoli si può far ripartire il settore chiave del turismo, anche grazie al fatto che la campagna vaccinale sta ora andando velocemente.

