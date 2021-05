Parma, ufficiali i rinnovi di Artistico, Balogh, Camara, Dierckx e Rinaldi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Parma ha ufficializzato i rinnovi di cinque giocatori crociati: il comunicato ufficiale del club Attraverso il proprio sito ufficiale il Parma ha ufficializzato i rinnovi di cinque giocatori gialloblù. Ecco la nota del club. «Il Parma Calcio 1913 comunica che nel corso di questa stagione sono stati perfezionati i rinnovi dei contratti dei seguenti calciatori: Gabriele Artistico ha rinnovato fino al 30.06.2025, Botond Balogh ha rinnovato fino al 30.06.2025, Drissa Camara ha rinnovato fino al 30.06.2024, Daan Dierckx ha rinnovato fino al 30.06.2025 e Filippo Rinaldi ha rinnovato fino al 30.06.2023» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilhazzato idi cinque giocatori crociati: il comunicato ufficiale del club Attraverso il proprio sito ufficiale ilhazzato idi cinque giocatori gialloblù. Ecco la nota del club. «IlCalcio 1913 comunica che nel corso di questa stagione sono stati perfezionati idei contratti dei seguenti calciatori: Gabrieleha rinnovato fino al 30.06.2025, Botondha rinnovato fino al 30.06.2025, Drissaha rinnovato fino al 30.06.2024, Daanha rinnovato fino al 30.06.2025 e Filippoha rinnovato fino al 30.06.2023» L'articolo proviene da Calcio News 24.

