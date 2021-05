Libia | Di Maio | “Al G7 collaborazione su flussi migratori” Il video

(Di mercoledì 5 maggio 2021), Di: “Al G7su” Milano, 5 mag. (askanews) – “Una sessione del G7 è stata dedicata alla. L’illustrazione come è giusto che fosse è stata fatta da noi come Italia. Abbiamo chiestoe sostegno per la stabilità dellain generale ma in particolare per creare nuove opportunità di investimento economico che aiutino il popolo libico ma che permettano anche alle nostre imprese di avere più oppportunità”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Dida Londra dove ha partecipato al G7 ministeriale. “Le imprese italiane ricominceranno a costruire nei prossimi mesi l’autostrada dal confine tunisino a quello egiziano, l’aeroporto di Tripoli e dopo l’incontro con la ministra ...

L'Italia offre alla Libia il piano internazionale e regionale, muovendosi costantemente con i Paesi geograficamente vicini a Tripoli ...Il vicepremier Fuad Hussein, in visita a Roma, ha fatto sapere che "l'Iraq acquistò armi e forniture (da Leonardo e Fincantieri) che ha pagato, ma a causa dell'embargo del 1991 non le abbiamo mai rice ...