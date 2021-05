L’addio commosso di Alvaro Morte a La Casa di Carta 5 a fine riprese: “Professore, mi mancherai” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo quelli di Pedro Alonso e Miguel Herran è arrivato anche L’addio di Alvaro Morte a La Casa di Carta 5, segno che ormai le riprese sono davvero agli sgoccioli: molti attori della serie hanno già lasciato il set e fatto un bilancio emozionato dell’esperienza che ha rivoluzionato le loro carriere, da ultimo il protagonista che interpreta l’enigmatico “Professore”. Il saluto di Alvaro Morte a La Casa di Carta 5 è contenuto in un video girato dall’attore mentre, in auto, si allontana per l’ultima volta dal set. Il messaggio che accompagna le immagini del suo volto commosso ma sorridente sono un ringraziamento tanto ai fan che hanno seguito la serie in tutto il mondo rendendola un ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo quelli di Pedro Alonso e Miguel Herran è arrivato anchedia Ladi5, segno che ormai lesono davvero agli sgoccioli: molti attori della serie hanno già lasciato il set e fatto un bilancio emozionato dell’esperienza che ha rivoluzionato le loro carriere, da ultimo il protagonista che interpreta l’enigmatico “”. Il saluto dia Ladi5 è contenuto in un video girato dall’attore mentre, in auto, si allontana per l’ultima volta dal set. Il messaggio che accompagna le immagini del suo voltoma sorridente sono un ringraziamento tanto ai fan che hanno seguito la serie in tutto il mondo rendendola un ...

