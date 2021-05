Inter, ora l'atto di forza: frenare la Juve (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'obiettivo è stato raggiunto con largo anticipo. Campioni d'Italia, come da queste parti non succedeva da undici anni. Ma questo non significa che la stagione sia conclusa o che il lavoro di Antonio ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'obiettivo è stato raggiunto con largo anticipo. Campioni d'Italia, come da queste parti non succedeva da undici anni. Ma questo non significa che la stagione sia conclusa o che il lavoro di Antonio ...

ligabue : 'Per un tifoso non c’è niente di meglio di vedere quanto la propria squadra sia così tanto “squadra”. Ora speriamo… - Inter : Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprime… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA 2020-2021 ???? L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo Deci… - Francoebbasta : @Inter @RomeluLukaku9 @brfootball Io non vedo l’ora si arrivi all’ultima giornata per alzare quella coppa in cielo - Yuro_23 : RT @PaPaganini: Buongiorno. Complimenti al’#Inter per lo scudetto. A #Marotta e #Conte in particolare. Ora però un altro scudetto lo deve c… -