Incidente a Ostia | 26enne morto dopo una serata con gli amici

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Christian Avenali èa 26 anni in unstradale amentre stava tornando da unatrascorsa con glistradale a, auto si ribalta: Christian muore a 26 anni su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Ostia

Non si arresta la lunga scia di sangue sulle strade della Capitale. Ancora unmortale, ancora una vittima: Christian Avenali , 26enne romano residente a, periferia sud della città, stava rientrando a casa lunedì intorno alla mezzanotte dopo aver trascorso una ......possibili tra viale Castrense Il Bivio A24 su entrambi i sensi di marcia risolto l'sulla ...de' Medici verso la Colombo ancora rallentamenti su Cassia Flaminia e via CrisColombo versosi ...Christian Avenali è morto a 26 anni in un incidente stradale a Ostia mentre stava tornando da una serata trascorsa con gli amici.Non si arresta la lunga scia di sangue sulle strade della Capitale. Ancora un incidente mortale, ancora una vittima: Christian Avenali, 26enne romano residente a Ostia, periferia sud ...