Gruppo Renault - Mobilize debutta a Bergamo con un car sharing elettrico (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mobilize, il nuovo brand del Gruppo Renault dedicato alla mobilità, sbarca in Italia con una soluzione di car sharing elettrico. E lo fa a Bergamo, dove a partire dal prossimo giugno, in collaborazione con lo storico concessionario Oberti, sbarcheranno 45 Zoe. Si tratta solo del primo passo: come spiega il direttore della comunicazione di Renault Italia, Francesco Fontana Giusti, "altri otto concessionari in altrettante città italiane sono pronti a fare lo stesso". Come funziona. Il car sharing a Bergamo, il quale si avvale della collaborazione di Fra.Mar per la sanificazione dei veicoli, si baserà su 20 stazioni e coinvolgerà quattro Comuni limitrofi (Brembate, Lallio, Orio al Serio e Seriate). "A parte a Madrid e a Parigi, dove la ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 5 maggio 2021), il nuovo brand deldedicato alla mobilità, sbarca in Italia con una soluzione di car. E lo fa a, dove a partire dal prossimo giugno, in collaborazione con lo storico concessionario Oberti, sbarcheranno 45 Zoe. Si tratta solo del primo passo: come spiega il direttore della comunicazione diItalia, Francesco Fontana Giusti, "altri otto concessionari in altrettante città italiane sono pronti a fare lo stesso". Come funziona. Il car, il quale si avvale della collaborazione di Fra.Mar per la sanificazione dei veicoli, si baserà su 20 stazioni e coinvolgerà quattro Comuni limitrofi (Brembate, Lallio, Orio al Serio e Seriate). "A parte a Madrid e a Parigi, dove la ...

chevida : Gruppo Renault - Mobilize debutta a Bergamo con un car sharing elettrico @renaultitalia @comunebergamo @motus_e… - linkmotorsepoca : Renault R12 GORDINI Gruppo A - € 25600 RENAULT R12 GORDINI Gruppo A 1972 Link Motors Ragusa propone in vendita escl… - flp_renault : ??Prima pole all'@Autodromo_Monza per Kevin Jimenez GPA Racing. Bene nel Gruppo ?? Federico Scionti Scuderia Costa… - renaultitalia : Proprio nel tempio della velocità scenderanno in pista ben 26 #ClioCup 5^ generazione, tra cui figurano quelle del… - renaultitalia : Arriva in Italia la #ClioCup Europe, che dopo ver disputato il primo appuntamento stagionale al Nogaro, sbarca ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Renault MOBILIZE: car sharing elettrico con Renault ZOE. In Italia parte da Bergamo MOBILIZE è la business unit del gruppo di Renault che vuole costruire tutti quei servizi che vanno oltre all'automobile. Fortemente spinta da Luca De Meo, dopo il suo passaggio al gruppo francese, ...

Biella Corse: un Piancavallo difficile ... "Fino all'ultima prova speciale erano ventinovesimi assoluti, ventitreesimimi di gruppo R e sesti ... che era in gara con il pilota Fabio Busetti su di una Renault Clio R3C. Archiviato il Rally di ...

Gruppo Renault - Mobilize debutta a Bergamo con un car sharing elettrico - Quattroruote.it Quattroruote TRADIZIONE E SPETTACOLO PER IL TERZO ROUND DEL CIR SPARCO NELLA TARGA FLORIO Passato, presente e futuro, c’è tutto per il terzo round del Campionato Italiano Rally Sparco nella 105^ Targa Florio. La classica delle classiche sugli asfalti siciliani si correrà venerdì 7 e sabato ...

Mobilize debutta a Bergamo con un car sharing elettrico Il brand che si occupa di mobilità della Casa transalpina lancia il servizio in Italia, condividendo 45 Zoe nella città orobica ...

MOBILIZE è la business unit deldiche vuole costruire tutti quei servizi che vanno oltre all'automobile. Fortemente spinta da Luca De Meo, dopo il suo passaggio alfrancese, ...... "Fino all'ultima prova speciale erano ventinovesimi assoluti, ventitreesimimi diR e sesti ... che era in gara con il pilota Fabio Busetti su di unaClio R3C. Archiviato il Rally di ...Passato, presente e futuro, c’è tutto per il terzo round del Campionato Italiano Rally Sparco nella 105^ Targa Florio. La classica delle classiche sugli asfalti siciliani si correrà venerdì 7 e sabato ...Il brand che si occupa di mobilità della Casa transalpina lancia il servizio in Italia, condividendo 45 Zoe nella città orobica ...