G7 Trasporti: “Rilanciare i collegamenti internazionali in piena sicurezza per operatori e utenti” (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Un rilancio progressivo degli spostamenti internazionali e la condivisione delle buone pratiche a livello multilaterale per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale di bordo su ogni mezzo di trasporto. È quanto ha auspicato oggi, intervenendo alla Ministeriale G7 Trasporti, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini sottolineando, altresì, l’importanza delle campagne vaccinali, delle connessioni covid tested. “I voli covid tested fino ad ora sperimentati – ha detto Giovannini – hanno aumentato la sicurezza e la fiducia dei viaggiatori. Ora questo modello va esteso anche ad altri mezzi di trasporto, come abbiamo fatto in Italia inaugurando di recente il primo treno ad alta velocità covid tested nella tratta Roma-Milano. Occorre inoltre lavorare sulle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Un rilancio progressivo degli spostamentie la condivisione delle buone pratiche a livello multilaterale per garantire ladei passeggeri e del personale di bordo su ogni mezzo di trasporto. È quanto ha auspicato oggi, intervenendo alla Ministeriale G7, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini sottolineando, altresì, l’importanza delle campagne vaccinali, delle connessioni covid tested. “I voli covid tested fino ad ora sperimentati – ha detto Giovannini – hanno aumentato lae la fiducia dei viaggiatori. Ora questo modello va esteso anche ad altri mezzi di trasporto, come abbiamo fatto in Italia inaugurando di recente il primo treno ad alta velocità covid tested nella tratta Roma-Milano. Occorre inoltre lavorare sulle ...

DividendProfit : G7 Trasporti: “Rilanciare i collegamenti internazionali in piena sicurezza per operatori e utenti” - ilnautilus : G7 Trasporti: rilanciare i collegamenti internazionali in piena sicurezza per operatori e utenti Il Ministro Enric… - ferpress : #G7 #Trasporti: rilanciare i collegamenti internazionali in piena #sicurezza per operatori e utenti - Ferpress - telt_tunnel : RT @mims_gov: #G7Trasporti rilanciare i collegamenti internazionali in piena sicurezza per operatori e utenti Ministro Enrico Giovannini: “… - mims_gov : #G7Trasporti rilanciare i collegamenti internazionali in piena sicurezza per operatori e utenti Ministro Enrico Gio… -