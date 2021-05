Festa della Mamma 2021 | torna in piazza l’Azalea della Ricerca Airc

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 5 maggio 2021) L’Azalea della Ricerca di AIRC è sinonimo di Festa della Mamma. Ma non è solo un dono gentile e bello per celebrare la donna più importante della nostra vita, è anche una preziosa alleata per la salute al femminile e per il lavoro dei ricercatori sostenuti da AIRC.