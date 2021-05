Emily in Paris 2, le primissime foto dal set: Lily Collins riparte da una doccia di champagne (Di mercoledì 5 maggio 2021) Innaffiata di champagne! Sono cominciate finalmente le riprese della seconda stagione di Emily in Paris, la teen serie Netflix che è stata davvero la sorpresa del 2020. Di più: la top serie nel genere comedy, con oltre 58 milioni di visualizzazioni nelle prime 4 settimane. Come annunciato a novembre, personaggio/storia/cliché vincenti non si cambiano. E allora ecco, finalmente le primissime immagini dal set. 4 maggio 2021, sul set del primo giorno di riprse di Emily in Paris 2: la seconda stagione parte così, con la protagonista Lily Collins innaffiata di champagne. Benaugurale… foto IPA Lily Collins innaffiata con lo champagne: il primo ciak? Lily ... Leggi su amica (Di mercoledì 5 maggio 2021) Innaffiata di! Sono cominciate finalmente le riprese della seconda stagione diin, la teen serie Netflix che è stata davvero la sorpresa del 2020. Di più: la top serie nel genere comedy, con oltre 58 milioni di visualizzazioni nelle prime 4 settimane. Come annunciato a novembre, personaggio/storia/cliché vincenti non si cambiano. E allora ecco, finalmente leimmagini dal set. 4 maggio 2021, sul set del primo giorno di riprse diin2: la seconda stagione parte così, con la protagonistainnaffiata di. Benaugurale…IPAinnaffiata con lo: il primo ciak?...

badtasteit : #EmilyInParis: #DarrenStar svela che la rappresentazione della vita in Francia sarà diversa nella seconda stagione - donasdefuera : @beasenzadante C'è un attore che si chiama Arnaud qualcosa che appare in Emily in Paris, ma ha fatto un film da pro… - bookedtrain : RT @insicvri: che voglia di vivere una vita come quella di emily in paris - insicvri : che voglia di vivere una vita come quella di emily in paris - infoitcultura : «Emily in Paris»: arriva la seconda stagione -