Denise, i carabinieri trovano la botola: arriva la Scientifica (Di mercoledì 5 maggio 2021) Trovata la botola nella vecchia abitazione di Anna Corona, la madre della sorellastra di Denise Pipitone. Ma, secondo alcune fonti investigative, i carabinieri non starebbero cercando il cadavere della bambina. Il sopralluogo, disposto dalla Procura di Marsala, servirebbe soprattutto a verificare se negli anni siano stati effettuati dei lavori edili.

