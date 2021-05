Dal "pianto di CR7" alle frecciate con Conte, Ranieri, Miha e...: Mou ritrova tanti amici - nemici (Di mercoledì 5 maggio 2021) José Mourinho nuovo allenatore della Roma in Serie A ritroverà tantissimi amici - nemici. Vediamoli insieme... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 5 maggio 2021) José Mourinho nuovonatore della Roma in Serie A ritroveràssimi. Vediamoli insieme...

Sadachbia18 : Ahi dal dolor comincia e nasce l'Italo canto . E pur men grava e morde il mal che n'addolora del tedio che n'aff… - unpotroppo : @Tiramis78433791 @chevuoiches1a non ha pianto per il terzo posto in se perché anche al pomeridiano non è sempre arr… - loveyourfaults : Tipo, avete mai visto Storia Contemporanea in pillole? Interessantissimo Natura assurda? Ho pianto dal ridere 100 H… - sweatxgia : @UNFUCXWITABLE_ the universe began with our eyes closed è abbastanza corta ed è molto bella, solo che io ho pianto… - AlexForTomorrow : Sono stato benedetto dal trasto di Giovanni Negro 300 (che immagino sia il suo QI). Sono onorato. Lo ammetto, ho pi… -