Commento alla puntata di Uomini e Donne del 5 maggio, Maria De Filippi infuriata: “Qual è il tuo problema?” (Di mercoledì 5 maggio 2021) La puntata di Uomini e Donne del 5 maggio è iniziata subito con Biagio e i suoi comportamenti contorti con Sara. Ma il culmine arriva con l’ingresso in studio di Armando Incarnato. Il Cavaliere fa perdere la pazienza perfino a Maria De Filippi. Uomini e Donne: Biagio e l’incomprensibile fine con Sara Per cominciare col botto, la storia tra Biagio e Sara è stata la prima protagonista della puntata del 5 maggio di Uomini e Donne. Il Cavaliere ha proposto al pubblico un discorso piuttosto contorto, conclusosi con la decisione di chiudere la conoscenza: “Tra me e Sara non ho trovato un approccio fisico, un contatto stretto… Ho dovuto dirgli cosa io sentivo nei suoi ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ladidel 5è iniziata subito con Biagio e i suoi comportamenti contorti con Sara. Ma il culmine arriva con l’ingresso in studio di Armando Incarnato. Il Cavaliere fa perdere la pazienza perfino aDe: Biagio e l’incomprensibile fine con Sara Per cominciare col botto, la storia tra Biagio e Sara è stata la prima protagonista delladel 5di. Il Cavaliere ha proposto al pubblico un discorso piuttosto contorto, conclusosi con la decisione di chiudere la conoscenza: “Tra me e Sara non ho trovato un approccio fisico, un contatto stretto… Ho dovuto dirgli cosa io sentivo nei suoi ...

francescoseghez : Perché gli Istituti Tecnici Superiori devono aprirsi alla formazione degli adulti e perché questo dovrebbe interess… - enpaonlus : Caccia il cinghiale ma spara alla moglie: 64enne finisce in ospedale nel Cilento - missypippi : RT @1972book: Il mio commento per @atlanticomag sul trionfo di ieri di @IdiazAyuso a Madrid. Non solo un'elezione regionale ma una boccata… - jimmomo : RT @1972book: Il mio commento per @atlanticomag sul trionfo di ieri di @IdiazAyuso a Madrid. Non solo un'elezione regionale ma una boccata… - 1972book : Il mio commento per @atlanticomag sul trionfo di ieri di @IdiazAyuso a Madrid. Non solo un'elezione regionale ma un… -