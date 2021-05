“Col Manchester una partita difficile”, Fonseca e l’arte di non dire nulla (tanto poi arriva Mou) (Di mercoledì 5 maggio 2021) Paulo Fonseca si presenta in sala stampa il giorno prima di Roma-Manchester, il ritorno dell’apocalittico 6-2, e il giorno dopo l’annuncio del suo addio e dell’ingaggio di Mourinho. Potrebbe uscirne una gran conferenza. Potrebbe dire qualcosa, il tecnico quasi ex della Roma. E invece Fonseca compie un capolavoro: riesce a non dire niente di niente. Talmente appiattito nella retorica di prassi da risultare spiazzante. Gli chiedono di Mourinho, ovviamente. Risposta: “Per me la professionalità è un valore sacro. Sto bene, sono oggi qui come quando sono arrivato il primo giorno: motivato, facendo il meglio per la Roma fino all’ultimo giorno. Mourinho è un grande allenatore, farà un grande lavoro qui”. Dice che il suo addio è stato una scelta condivisa (“E’ tempo di andare verso due ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 maggio 2021) Paulosi presenta in sala stampa il giorno prima di Roma-, il ritorno dell’apocalittico 6-2, e il giorno dopo l’annuncio del suo addio e dell’ingaggio di Mourinho. Potrebbe uscirne una gran conferenza. Potrebbequalcosa, il tecnico quasi ex della Roma. E invececompie un capolavoro: riesce a nonniente di niente. Talmente appiattito nella retorica di prassi da risultare spiazzante. Gli chiedono di Mourinho, ovviamente. Risposta: “Per me la professionalità è un valore sacro. Sto bene, sono oggi qui come quando sonoto il primo giorno: motivato, facendo il meglio per la Roma fino all’ultimo giorno. Mourinho è un grande allenatore, farà un grande lavoro qui”. Dice che il suo addio è stato una scelta condivisa (“E’ tempo di andare verso due ...

