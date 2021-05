Casa di Carta | Alvaro Morte dice addio al Professore su Instagram

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “Lasciando per l’ultima volta il set di Lade papel. Le parole sono superflue”, ildella seriedi, ha salutato i fan e lo show che lo ha portato al successo. In un video, dove appare visibilmente commosso, sorride L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

L'attore Alvaro Morte saluta commosso la serie dopo la fine delle riprese della quinta stagione: quando esce su Netflix ...