5 maggio 1821 | duecento anni fa moriva Napoleone

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il 5all’isola di Sant’ElenaBonaparte. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, celebrerà il 200esimoversario della morte dicon un discorso in cui affronterà l’eredità lasciata dall’imperatore, personaggio al tempo stesso ammirato e controverso della storia di Francia. Il capo dello Stato si recherà all’Institut de France a Parigi per partecipare a una cerimonia con accademici e studenti delle scuole superiori. Toccherà allo storico Jean Tulard, uno dei più noti specialisti della biografia di, tenere il discorso ufficiale; dopo di che prenderà la parola Macron. L’odella Francia prevede anche la solenne deposizione di una corona di fiori ai piedi della tomba di ...

..... Il tempo è spaventoso, la pioggia si rovescia a torrenti ed il vento impetuosissimo ulula contro le pareti della casa. Il salice alla cui ombra l'Imperatore era solito sedersi è sradicato da una ...