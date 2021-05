Xbox Series X S a tutto FPS Boost con tanti nuovi videogiochi che supportano la feature

Leggi su eurogamer

(Di martedì 4 maggio 2021) Il programma FPSdiè stato introdotto nel febbraio 2021. Il servizio offre ai giocatori un modo per migliorare i framerate in giochi selezionati e Microsoft ha aumentato costantemente il numero di titoli interessati negli ultimi mesi. Ora, il numero totale dei giochi è salito a 97. SuX eS, il programma FPSspinge i titoli fino a 60 o 120 Hz, a seconda del gioco. Mentre aggiunte precedenti hanno dato ai giocatori l'accesso a versioni migliori dei titoli di Bethesda ed EA, le aggiunte più recenti migliorano le cose un po' ovunque. Ad esempio, diversi giochi di Assassin's Creed sono stati aggiunti insieme a Dead Island: Definitive Edition, Yakuza 6, Sleeping Dogs e altri. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.