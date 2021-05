Viaggi in Italia e in Europa, arrivano i Green Pass: l’annuncio di Draghi (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dobbiamo offrire regole chiare, semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza. A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green Pass europeo. Nell’attesa il governo Italiano ha introdotto un Pass verde nazionale, che entrerà in vigore dalla seconda metà di maggio“. Queste le dichiarazioni del premier Mario Draghi introducendo le conclusioni del G20 del Turismo. “Il mondo vuole Viaggiare in Italia, la pandemia ci ha costretto a chiuderci ma l’Italia è pronta a ridare il Benvenuto al Mondo. Il turismo riemergerà più forte“, ha concluso il presidente del Consiglio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dobbiamo offrire regole chiare, semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza. A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto ileuropeo. Nell’attesa il governono ha introdotto unverde nazionale, che entrerà in vigore dalla seconda metà di maggio“. Queste le dichiarazioni del premier Mariointroducendo le conclusioni del G20 del Turismo. “Il mondo vuoleare in, la pandemia ci ha costretto a chiuderci ma l’è pronta a ridare il Benvenuto al Mondo. Il turismo riemergerà più forte“, ha concluso il presidente del Consiglio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

repubblica : Turismo, Draghi: 'Dalla secondà metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia' - SkyArte : #ÉdouardManet è considerato il maggiore interprete della pittura pre-impressionista e impressionista. Nei suoi viag… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Turismo, Draghi: 'Dalla secondà metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia' - repubblica : RT @giusmo1: Turismo, Draghi: 'Dalla secondà metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia' - occhio_notizie : Draghi: 'Dalla seconda metà di maggio green pass per viaggi in Italia' -