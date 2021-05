Turismo: con il ‘nostro’ green pass, da metà maggio l’Italia è pronta ad ospitare il mondo in sicurezza (Di martedì 4 maggio 2021) A proposito del vantaggio rappresentato dal ‘green pass europeo’, rispetto al flusso turistico nel nostro Paese: “Noi dobbiamo offrire regole chiare e semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza – ha commentato il presidente del Consiglio – A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il green pass europeo. Nell’attesa, il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore già a partire dalla seconda metà di maggio“. Draghi: “In attesa di quello europeo, intanto partiamo con il ‘nostro’ green pass” Dunque, ha aggiunto il capo del governo, “Grazie al pass, i turisti saranno in grado di spostarsi da un paese ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 maggio 2021) A proposito del vantaggio rappresentato dal ‘europeo’, rispetto al flusso turistico nel nostro Paese: “Noi dobbiamo offrire regole chiare e semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in– ha commentato il presidente del Consiglio – A partire dalla secondadi giugno sarà pronto ileuropeo. Nell’attesa, il governo italiano ha introdotto unverde nazionale, che entrerà in vigore già a partire dalla secondadi“. Draghi: “In attesa di quello europeo, intanto partiamo con il” Dunque, ha aggiunto il capo del governo, “Grazie al, i turisti saranno in grado di spostarsi da un paese ...

