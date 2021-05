Star Wars Day, cosa vedere il 4 maggio 2021 (Di martedì 4 maggio 2021) Il 4 maggio è lo Star Wars Day, come ben sanno i fan della saga inventata da George Lucas. La data della giornata internazionale dedicata a Guerre Stellari non è tuttavia legata al primo film Star Wars: Una nuova speranza, che debuttò al cinema il 25 maggio 1977. La battuta cui si deve il 4 maggio come Star Wars Day è infatti «May the Force be with you» («Che la forza sia con te»): trasformando la frase in «May the Fourth be with you», giocando sull’assonanza della battuta con la data in inglese (4 maggio), si ottiene la data scelta per lo Star Wars Day. Con un aneddoto, pare sia stato usato per la prima volta il 4 maggio 1979, quando Margaret Thatcher divenne primo ... Leggi su gqitalia (Di martedì 4 maggio 2021) Il 4è loDay, come ben sanno i fan della saga inventata da George Lucas. La data della giornata internazionale dedicata a Guerre Stellari non è tuttavia legata al primo film: Una nuova speranza, che debuttò al cinema il 251977. La battuta cui si deve il 4comeDay è infatti «May the Force be with you» («Che la forza sia con te»): trasformando la frase in «May the Fourth be with you», giocando sull’assonanza della battuta con la data in inglese (4), si ottiene la data scelta per loDay. Con un aneddoto, pare sia stato usato per la prima volta il 41979, quando Margaret Thatcher divenne primo ...

RaiNews : Oggi è lo #StarWarsDay, il giorno in cui i fan di tutto il mondo festeggiano la saga nata nel 1977 dal genio di Geo… - disinformatico : C'è gente che ancora pensa che ci sia rivalità fra i fandom di Star Wars e quelli di Star Trek. No. L'Universo è g… - Adnkronos : Oggi è #StarWarsDay2021: quali sono i vostri personaggi e capitoli preferiti della saga di Guerre Stellari?… - ponchdragon14 : RT @StarWarsIT: Buon #StarWarsDay Jedi! Oggi avventuratevi nella galassia lontana lontana accompagnati dalla playlist 'Best of Star Wars' c… - Gnomo_Boleto : RT @Zanichelli_ed: Giovani Padawan, non dimenticatevi che oggi è il #4maggio! -