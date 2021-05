“Sì | sta succedendo…” Matilde Brandi | vita stravolta in tutti i sensi dopo l’addio del compagno

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 4 maggio 2021)essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip,ha raccontato di essere stata lasciata dal suoMarco Costantini17 anni vissuti insieme. Nonostante la crisi tra loro fosse nell’aria già da diverso tempo, come aveva fatto sapere nella Casa del GF Vip, la decisione di mettere un punto è stata una doccia gelata per lei, soprattuttoaver scoperto che lui frequentava già un’altra donna mentre lei era al reality. “È stato un grande amore ma lo sarà per sempre. Sto metabolizzando questo piccolo grande lutto. Lui non voleva che facessi il GF Vip, quando sono tornata l’ho abbracciato ma lui era freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto. Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se ...