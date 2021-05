Rsa e visite parenti | via libera entro maggio Le linee guida delle Regioni

(Di martedì 4 maggio 2021) Covid , in clima di riaperture sono restate chiuse le Rsa , dove iper ora non possono andare a visitare i loro anziani, spesso rimasti isolati per mesi. Ma le cose stanno cambiando. Il ...

Corriere : Da maggio tornano le visite nelle Rsa. Le regole e tutti i numeri - LegaSalvini : MASSIMO BOLDI: “RIAPRITE LE RSA ALLE VISITE, COSÌ GLI ANZIANI PERDONO LA VOGLIA DI VIVERE” - LegaSalvini : ???? Matteo Salvini: 'Insieme ai nostri governatori chiediamo di permettere le visite in sicurezza nelle Rsa. La Leg… - GiovanniSalici : La mia modesta opinone è che sia sempre più vergognosa la conduzione di questa situazione Chi sono e dove sono le… - QdSit : Linee guida delle Regioni, ecco come si potranno visitare i propri cari nelle #Rsa ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Rsa visite

la Repubblica

"Chiediamo quindi che domani, nel corso della seduta della Conferenza delle Regioni - prosegue Francolino - venga formalizzata la data in cui saranno riaperte alledei familiari le...04 mag 15:21 Linee guida Regioni,insolo con il "pass verde" Per leagli anziani nelle'si prevede l'ingresso solo a visitatori o familiari in possesso di Certificazione Verde ...Per le visite in Rsa agli anziani «si prevede l'ingresso solo a visitatori o familiari in possesso di Certificazione Verde Covid-19» e l'accesso dovrà essere programmato con appuntamento e organizzato ...Si tratta di una "riapertura" attesa da molti ed entro la fine di maggio potrebbe concretizzarsi: le visite in presenza nelle Rsa ...